Rottamazione Quater per debiti fiscali: scadenza il 30 aprile 2023 (Di lunedì 10 aprile 2023) Rottamazione Quater: quali novità ha introdotto la legge di bilancio 2023 La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha introdotto la Definizione agevolata, meglio conosciuta come "Rottamazione Quater", per permettere ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali maturati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. La scadenza per presentare la domanda L'articolo proviene da Webmagazine24.

