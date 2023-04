Roma, weekend di Pasqua da incubo per i turisti: furti a raffica in centro e in metro (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma – Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno eseguito una mirata attività di controllo nel centro storico della Capitale, in modo particolare nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti e presso le fermate della metro, che ha consentito di arrestare 7 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Ieri sera, nei pressi della fermata della metro Barberini, i Carabinieri hanno bloccato un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora e già noto, subito dopo essersi impossessato del cellulare di un turista, sottratto dalla tasca della giacca. Recuperata la refurtiva e restituita alla vittima. I militari sono poi intervenuti nei pressi della fermata della metro Spagna, dove hanno arrestato un cittadino cileno di 23 ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Gruppo dihanno eseguito una mirata attività di controllo nelstorico della Capitale, in modo particolare nei luoghi maggiormente frequentati daie presso le fermate della, che ha consentito di arrestare 7 persone, gravemente indiziate del reato di furto aggravato. Ieri sera, nei pressi della fermata dellaBarberini, i Carabinieri hanno bloccato un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora e già noto, subito dopo essersi impossessato del cellulare di un turista, sottratto dalla tasca della giacca. Recuperata la reva e restituita alla vittima. I militari sono poi intervenuti nei pressi della fermata dellaSpagna, dove hanno arrestato un cittadino cileno di 23 ...

