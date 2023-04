Roma | trovata una bomba sull’argine del Tevere | artificieri sul posto

(Di lunedì 10 aprile 2023). Un congegno esplosivo di non poco conto. Nel dettaglio, unaa mano da esercitazione (Srcm), la quale è stata ricon una certa sorpresa ed apprensione nel pomeriggio di ieri, domenica 9 aprile 2023, a Pasqua,del fiume, all’altezza dell’Isola Tiberina, a. Allarmenella scuola Marymount a: evacuati 900 bambini Boma adel: il ritrovamento Un pomeriggio di apprensione e concitazione, quello di Pasqua nella Capitale: un senza tetto ha rinvenuto un ordigno esplosivo da esercitazione, potenzialmente pericoloso perché inesploso. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, però, il tutto è stato messo prontamente in sicurezza. Ecco ...

Una bomba a mano da esercitazione (Srcm) è statanel pomeriggio di Pasqua sull'argine del fiume Tevere, all'altezza dell'Isola Tiberina, a. A rinvenire l'ordigno esplosivo è stato un senza fissa dimora che, dopo averla estratta dalle ...

Dopo la segnalazione alle forze dell'ordine, sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri della compagnia Roma Centro e gli Artificieri dell'Arma che, coordinati dalla Prefettura, hanno fatto ...