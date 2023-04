Roma, Solbakken ringrazia i tifosi per i messaggi e promette: “Tornerò più forte” (Di lunedì 10 aprile 2023) Attraverso un post su Instagram, Ola Solbakken ha voluto ringraziare i tifosi della Roma (e non solo) per i messaggi di sostegno dopo l’infortunio. L’attaccante giallorosso era stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco in occasione della sfida contro il Torino a causa di un problema alla spalla sinistra. “Grazie per tutti i messaggi gentili, Tornerò più forte“, ha scritto Solbakken, determinato a tornare a disposizione di José Mourinho al più presto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Attraverso un post su Instagram, Olaha volutore idella(e non solo) per idi sostegno dopo l’infortunio. L’attaccante giallorosso era stato infatti costretto ad abbandonare il terreno di gioco in occasione della sfida contro il Torino a causa di un problema alla spalla sinistra. “Grazie per tutti igentili,più“, ha scritto, determinato a tornare a disposizione di José Mourinho al più presto. SportFace.

Roma, Solbakken: 'Grazie a tutti per i messaggi. Tornerò più forte' Ola Solbakken con una foto pubblicata sui social ha risposto ai tifosi giallorossi che in queste ore gli ... Leggi i commenti News as roma: tutte le notizie 9 aprile 2023 Roma, per Solbakken lussazione alla spalla: ecco chi giocherà a Rotterdam Due forse avrebbero già potuto aver finito la corsa stagionale, ma la rosa della Roma, nel momento clou della stagione, sembra avere trovato quei numeri che occorrono per consentire ...anche Solbakken ... Basta Dybala: la Roma sorpassa Milano Ottavo rigore a favore della Roma in campionato, in vetta a questa speciale classifica assieme all'... El Shaarawy e dal norvegese Solbakken, carta a sorpresa giocata da Mourinho in assenza anche di ... Olacon una foto pubblicata sui social ha risposto ai tifosi giallorossi che in queste ore gli ... Leggi i commenti News as: tutte le notizie 9 aprile 2023Due forse avrebbero già potuto aver finito la corsa stagionale, ma la rosa della, nel momento clou della stagione, sembra avere trovato quei numeri che occorrono per consentire ...anche...Ottavo rigore a favore dellain campionato, in vetta a questa speciale classifica assieme all'... El Shaarawy e dal norvegese, carta a sorpresa giocata da Mourinho in assenza anche di ... Roma, Solbakken: “Grazie a tutti per i messaggi. Tornerò più forte” ForzaRoma.info roma, solbakken: "tornerò più forte" "Grazie per tutti i bei messaggi, tornerò più forte" questo il post Instagram di Ola Solbakken, che contro il Torino aveva rimediato ... Solbakken: “Tornerò più forte di prima” Il messaggio dell’attaccante norvegese dopo l’infortunio alla spalla Lussazione alla spalla sinistra per Ola Solbakken: fatale una brusca caduta nella sfida di ieri sera contro il Torino. L’attaccante ... "Grazie per tutti i bei messaggi, tornerò più forte" questo il post Instagram di Ola Solbakken, che contro il Torino aveva rimediato ...Il messaggio dell’attaccante norvegese dopo l’infortunio alla spalla Lussazione alla spalla sinistra per Ola Solbakken: fatale una brusca caduta nella sfida di ieri sera contro il Torino. L’attaccante ...