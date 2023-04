Roma, Pasquetta in campo in vista del Feyenoord: ballottaggio Abraham-Belotti (Di lunedì 10 aprile 2023) Niente barbecue per i giallorossi, a Trigoria si fatica in vista della sfida contro il Feyenoord di giovedì prossimo quando la Roma sarà chiamata al primo dei due match contro gli olandesi in quella che è la riedizione della finale di Conference League della scorsa stagione e che quest’anno vale l’accesso alla semifinale di Europa League. Un appuntamento da non fallire tanto che Mourinho ha voluto tutti sul campo anche nel giorno di Pasquetta. Mancano ancora 3 giorni alla sfida ma la formazione sembra quasi decisa con Llorente favorito su Ibanez per partire titolare in difesa, l’ormai consueto ballottaggio in avanti tra Abraham-Belotti e quello a centrocampo tra Wijnaldum e Cristante, con l’olandese leggermente avanti nelle gerarchie. ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Niente barbecue per i giallorossi, a Trigoria si fatica indella sfida contro ildi giovedì prossimo quando lasarà chiamata al primo dei due match contro gli olandesi in quella che è la riedizione della finale di Conference League della scorsa stagione e che quest’anno vale l’accesso alla semifinale di Europa League. Un appuntamento da non fallire tanto che Mourinho ha voluto tutti sulanche nel giorno di. Mancano ancora 3 giorni alla sfida ma la formazione sembra quasi decisa con Llorente favorito su Ibanez per partire titolare in difesa, l’ormai consuetoin avanti trae quello a centrotra Wijnaldum e Cristante, con l’olandese leggermente avanti nelle gerarchie. ...

