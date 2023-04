(Di lunedì 10 aprile 2023) Si scalda la corsa a un posto per la prossima. Tanto passerà anche dain programma nel weekend del 6-7 maggio (orario ancora da confermare). I giallorossi hanno aperto ladei, per cercare di riempire lo stadio Olimpico.IN– Ci sarà senza ombra di dubbio il tutto esaurito allo stadio Olimpico per, gara in programma nel weekend del 6-7 maggio con orario ancora da confermare. La società giallorossa ha già aperto ladei, acquistabili a partire da 45 euro. Ma non solo: proposta anche l’offerta con il pacchetto per le gare contro i nerazzurri e contro la Salernitana. Lapunta a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : Per la prima volta nel dopoguerra, dopo 29 giornate di #SerieA tra le prime tre in classifica non c'è nessuna tra I… - marifcinter : Il calendario dell'#Inter per cercare di agguantare un posto nella #ChampionsLeague 2023/2024: Inter-Monza Empoli-… - angelomangiante : La #Roma sale al terzo posto concedendo un solo tiro nello specchio al Toro. Decisivo ancora una volta #Dybala 14 g… - infoitsport : Roma-Inter, Champions League in palio: biglietti già in vendita - internewsit : Roma-Inter, Champions League in palio: biglietti già in vendita - -

L'argentino in forza allaha due clausole rescissorie all'interno del suo contratto in ... Proposto a diversi club, sul classe '97 c'è da tempo l'. Marcus Thuram (LaPresse) - calciomercato., 10 apr. Al via da domani il rush finale delle competizioni europee di calcio. Le partite ... Benfica -e' in programma martedi' 11 aprile (in campo anche Manchester City - Bayern), mentre il ...... alle prese con problemi muscolari, ma l'attenzione è tutta per Alejandro Grimaldo : il terzino mancino spagnolo, in scadenza e seguito dalle big italiane (Juventus,e anche l') ha lavorato ...

La Roma appesa al sì di Smalling Giallorossi.net

Mourinho risponde a Cassano: «Sei ricordato solo per la giacca a Madrid». Le parole del tecnico giallorosso dopo le ultime dichiarazioni dell’ex calciatore Josè Mourinho ha risposto senza mezzi termin ...Finisce in pari - che sta stretto agli ospiti - il lunch match della vigilia di Pasqua e lo stadio friulano si conferma trappola per le grandi (ci hanno rimesso le penne Fiorentina, Roma, Inter e Mila ...