Roma, futuro incerto per Kluivert (Di lunedì 10 aprile 2023) Il futuro di Justin Kluivert non è ancora sicuro. L'attaccante del Valencia in prestito dalla Roma è uno dei punti cardine... Leggi su calciomercato (Di lunedì 10 aprile 2023) Ildi Justinnon è ancora sicuro. L'attaccante del Valencia in prestito dallaè uno dei punti cardine...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : #Roma Ho riunito i Min. degli Esteri dei #BalcaniOccidentali. Una regione nella quale si decide il futuro dell'Euro… - sportli26181512 : Roma, futuro incerto per Kluivert: Il futuro di Justin Kluivert non è ancora sicuro. L'attaccante del Valencia in p… - giuspalt : RT @romatoday: La Roma Lido mangiata dai topi, tra incidenti senza responsabili e futuro incerto - CislNazionale : RT @Cisl_Lazio: Oggi su Avvenire #Roma la riflessione del Segretario Cisl #Lazio Coppotelli sul messaggio dei vescovi “Giovani e lavoro per… - Pura_Vida69 : RT @romatoday: La Roma Lido mangiata dai topi, tra incidenti senza responsabili e futuro incerto -