Roberto Saviano, il luogo particolarmente amato oltre a Napoli: è Martina Franca Lo ha detto lo scrittore (Di lunedì 10 aprile 2023) Una quindicina di anni fa arrivò a Martina Franca, scortato perché a rischio attentato, uno scrittore che aveva dato parecchio, parecchio fastidio al sistema malavitoso. Aveva scritto Gomorra da poco ed aveva conquistato una fama internazionale. Era Roberto Saviano, che la prima volta in Valle d’Itria fu, appunto, più o meno in incognito. Nella cittadina del suo amico, scrittore anch’egli, Mario Desiati. Roberto Saviano ha pubblicato oggi una storia su Instagram. Quale città ami particolarmente oltre a Napoli?, la domanda. Martina Franca, luogo dell’anima, la risposta. L'articolo Roberto Saviano, il ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 aprile 2023) Una quindicina di anni fa arrivò a, scortato perché a rischio attentato, unoche aveva dato parecchio, parecchio fastidio al sistema malavitoso. Aveva scritto Gomorra da poco ed aveva conquistato una fama internazionale. Era, che la prima volta in Valle d’Itria fu, appunto, più o meno in incognito. Nella cittadina del suo amico,anch’egli, Mario Desiati.ha pubblicato oggi una storia su Instagram. Quale città ami?, la domanda.dell’anima, la risposta. L'articolo, il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Erica90835855 : @rubio_chef @robertosaviano Caro Roberto Saviano volevo farle una semplice domanda regalando a lei le mie opere:acc… - RobertoAvventu2 : Roberto Saviano: L’umanità si divide in due: chi salva e chi condanna a morte. - AlfBianchi : @robertosaviano Complimenti a Roberto Saviano per la simpatia e la considerazione che stimola nelle persone. Verame… - NelyHany : @robertosaviano Roberto Saviano, io invece divido l'umanità tra gente perbene e gente in malafede e profittatrice!… - MartinaGiuliano : IL POTERE DI ROBERTO SAVIANO ?? #ForzaNapoliSempre #IlventoDelNord -