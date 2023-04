Roberto Carlos spegne 50 candeline! Gli auguri dell’Inter all’ex terzino (Di lunedì 10 aprile 2023) L’Inter celebra Roberto Carlos nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Il club fa gli auguri all’ex terzino nerazzurro sul proprio sito ufficiale. BUON COMPLEANNO – L’Inter dedica un messaggio a Roberto Carlos nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Sul proprio sito ufficiale, il club nerazzurro scrive nei riguardi dell’ex terzino nerazzurro: «Nato il 10 aprile del 1973, è arrivato all’Inter nell’estate del 1995 e ha indossato la maglia nerazzurra per una stagione, nella quale ha messo in mostra un mix di classe e potenza. Con la maglia nerazzurra ha collezionato complessivamente 34 presenze e 7 reti. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi, tanti auguri nel giorno del suo 50esimo compleanno». Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) L’Inter celebranel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Il club fa glinerazzurro sul proprio sito ufficiale. BUON COMPLEANNO – L’Inter dedica un messaggio anel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Sul proprio sito ufficiale, il club nerazzurro scrive nei riguardi dell’exnerazzurro: «Nato il 10 aprile del 1973, è arrivato all’Inter nell’estate del 1995 e ha indossato la maglia nerazzurra per una stagione, nella quale ha messo in mostra un mix di classe e potenza. Con la maglia nerazzurra ha collezionato complessivamente 34 presenze e 7 reti. Da parte di FC Internazionale Milano e dei tifosi, tantinel giorno del suo 50esimo compleanno». Inter-News - Ultime ...

