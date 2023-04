Roberta Di Padua confessa | I miei genitori hanno dovuto assistere anche a questo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 10 aprile 2023) La dama di Uomini e Donne racconta un dettaglio molto intimo e personale: ecco come ha deciso di comportarsise ultimamente la vediamo pochissimo in centro studio,Diè una delle dame più famose del parterre di Uomini e Donne. Soprattutto da quando ho mostrato il suo interesse per una corteggiatore della tronista Nicole, Andrea, il web si è completamente schierato dalla parte della dama. Se in studio molti sostengono che ti interessi sempre ad uomini più giovani,più e più volte non sono in studio masul settimanale del programma, ha spiegato che inmomento della sua vita bisogno di leggerezza che solamente un uomo più giovane potrebbe darle. È arrivato finalmente un cavaliere che papà di tre bambini di cui due gemelle, osservando spesso la ...