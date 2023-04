Rissa in strada dopo l’incidente, ‘Hai ferito i bambini”: lo picchiano a sangue e danneggiano l’ambulanza (Di lunedì 10 aprile 2023) Investe due bambini di Palermo e rischia il linciaggio, nonostante dall’incidente esca in condizioni gravi. Ha dell’incredibile quello occorso in Sicilia, dove i parenti dei piccoli hanno provato a linciare il guidatore che ha investito i due bimbi. Non contenti, hanno danneggiato e provato ad aggredire anche i sanitari del 118, occorsi sul posto per prestare i soccorsi all’uomo gravemente ferito. Sull’episodio, le forze dell’ordine stanno indagando. Viene linciato per aver investito due bambini con la macchina I bambini vittima dell’incidente, hanno 8 mesi e due anni. Sono ricoverati in ospedale, dopo essere stati investiti – in dinamiche da chiarire – lungo la via Patti di Palermo. Il tutto è accaduto a pochi passi da quartiere dello Zen, uno dei quartieri più ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Investe duedi Palermo e rischia il linciaggio, nonostante dalesca in condizioni gravi. Ha dell’incredibile quello occorso in Sicilia, dove i parenti dei piccoli hanno provato a linciare il guidatore che ha investito i due bimbi. Non contenti, hanno danneggiato e provato ad aggredire anche i sanitari del 118, occorsi sul posto per prestare i soccorsi all’uomo gravemente. Sull’episodio, le forze dell’ordine stanno indagando. Viene linciato per aver investito duecon la macchina Ivittima del, hanno 8 mesi e due anni. Sono ricoverati in ospedale,essere stati investiti – in dinamiche da chiarire – lungo la via Patti di Palermo. Il tutto è accaduto a pochi passi da quartiere dello Zen, uno dei quartieri più ...

