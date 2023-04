Riforma pensioni 2024, proposta: uscita flessibile per disoccupati con taglio 3% annuo? (Di lunedì 10 aprile 2023) In questi giorni nonostante le festività pasquali sono in molti a scrivere sul nostro portale, facendo proposte ed osservazioni relativamente alla prossima Riforma pensioni, promessa da tempo, ma che tarda ad arrivare. In tanti continuano a rivolgersi al nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto che dalla sua gentilmente dispensa delucidazioni. Lo ringraziamo visto che anche per lui é festa. Di seguito l’interessante proposta fatta da un lavoratore, il Sign Giovannino, che anziché proseguire sulla strada della Quota 41, ha puntato l’attenzione su quanti purtroppo sono disoccupati e non più occupabili. Persone che molto spesso non sanno come accedere alla quiescenza avendo magari troppi pochi anni di contributi ed essendo troppo ‘vecchi’ per essere nuovamente assunti. Vediamo la sua ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 10 aprile 2023) In questi giorni nonostante le festività pasquali sono in molti a scrivere sul nostro portale, facendo proposte ed osservazioni relativamente alla prossima, promessa da tempo, ma che tarda ad arrivare. In tanti continuano a rivolgersi al nostro esperto previdenziale il Dott. Claudio Maria Perfetto che dalla sua gentilmente dispensa delucidazioni. Lo ringraziamo visto che anche per lui é festa. Di seguito l’interessantefatta da un lavoratore, il Sign Giovannino, che anziché proseguire sulla strada della Quota 41, ha puntato l’attenzione su quanti purtroppo sonoe non più occupabili. Persone che molto spesso non sanno come accedere alla quiescenza avendo magari troppi pochi anni di contributi ed essendo troppo ‘vecchi’ per essere nuovamente assunti. Vediamo la sua ...

