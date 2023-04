Regina Coeli | Papa Francesco | come il Signore si lascia incontrare lungo il cammino

(Di lunedì 10 aprile 2023) In questo Lunedì dell’Angeloloda il coraggio delle donne del Vangelo che non restano chiuse nel loro dolore ma si muovono per compiere un gesto d’amore nei confronti di Gesù. Il coraggio premia sempre. Le donne vanno contro ogni logica. Sanno che troveranno una tomba chiusa da un pesante masso, ma vanno. Tutta L'articolo proviene da La Luce di Maria.

"Perseveriamo nell'invocare il dono della pace per rutto il mondo, specialmente per la cara e martoriata Ucraina". Lo ha detto il Papa al Regina Coeli. Francesco ha ricordato anche il venticinquesimo anniversario dell'accordo del "Venerdì Santo" in Irlanda. Infine ha ringraziato "quanti in questi giorni mi hanno fatto pervenire ..."

Il Papa nel Regina Coeli ricorda l'accordo di Belfast del 1998 e prega per la pace in Ucraina RaiNews

In questo Lunedì dell'Angelo Papa Francesco loda il coraggio delle donne del Vangelo che non restano chiuse nel loro dolore ma si muovono per compiere un gesto d'amore nei confronti di Gesù.