Reggina-Venezia (lunedì 10 aprile 2023 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Hernani squalificato

La Reggina è tornata alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive battendo il Perugia restando così agganciata alla zona playoff. Il Venezia sarà un avversario molto tosto per la squadra di Pippo Inzaghi nonostante la classifica ancora preoccupante. I lagunari infatti sono imbattuti da tre giornate con due vittorie, contro Ascoli e Como, conquistate alla vigilia

