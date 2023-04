Real Madrid vs Chelsea – ultime notizie e possibili formazioni

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ledue vincitrici del premio calcistico più ambito d’Europa si affrontano nell’andata dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu mercoledì 12 aprile, quando i detentori delospiteranno il. Carlo Ancelotti si riunisce al suo ex club dopo aver supervisionato la vittoria per 6-2 sul Liverpool negli ultimi 16, mentre i Blues hanno superato il deficit dell’andata sconfiggendo il Borussia Dortmund per 2-1. iL calico di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreMentre si parla di un ritorno a sorpresa sulla panchina di Stamford Bridge, mentre le ...

Oliver è l'arbitro che nel 2018, in- Juventus 1 - 3 , assegnò alin pieno recupero un rigore decisivo per la qualificazione, divenendo oggetto nel post partita della famosa frase di ...Carlo Ancelotti spegne le voci di un suo possibile passaggio sulla panchina della Nazionale brasiliana: le dichiarazioni Carlo Ancelotti vuole restare al, come da lui dichiarato in un'intervista a Radio Anch'io lo Sport. LE PAROLE - "C'è un bel detto che fa proprio al caso: le chiacchiere le porta via il vento. Ed ...Chissà se quando è uscito il rotolino con il nome dell'Inter, il giorno del sorteggio a Nyon, lo spogliatoio del Benfica ha esultato per aver evitare giganti come Bayern, City o. Di sicuro oggi, alla vigilia dell'andata dei quarti di Champions tra Benfica e Inter, nessuno sottovaluta (almeno a parole) la squadra di Inzaghi , nonostante in campionato stia dando ...

