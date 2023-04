Real Madrid | per Modric passi avanti per il rinnovo

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il futuro del centrocampista è ancora in dubbio ma per il croato c'è solo una possibilità di rimanere al

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Ha dell’incredibile quello che è accaduto nel post partita di Real Madrid-Villarreal, con il Pajarito Valverde che… - madridistatvYT : ??? #OnThisDay in 2015… Real Madrid 9-1 Granada ?? Bale 25' ?? Cristiano 30', 36', 38', 54', 89' ?? Benzema 52', 56… - eurofootcom : #GoalOfTheDay | Lionel Messi vs Real Madrid (2011) - infoitsport : Ancelotti: 'Futuro? Ho un contratto con il Real Madrid - infoitsport : Baena denuncia Valverde per aggressione, cosa può succedere adesso al calciatore del Real Madrid -

Stessa competizione, stessa fase, un anno dopo.e Chelsea si incrociano nuovamente per i quarti di finale di Champions League, con obiettivi e ambizioni che sono cambiati e per certi aspetti anche ridimensionati. Ma a questo punto la ...Carlo Ancelotti , tecnico del, è intervenuto a Rai Radio 1 nella trasmissione Radio Anch'io lo Sport . L'allenatore emiliano ha parlato del suo futuro, ma anche dei quarti di finale di Champions League che domani ...Ilcampione d'Europa in carica è atteso mercoledì dal primo round col Chelsea, ennesimo impegno di una stagione "molto, troppo esigente, ci sono troppe partite " sottolinea ai microfoni ...

Spagna: Real Madrid perde in casa con il Villarreal Agenzia ANSA

"Dovrei dare spiegazioni quando mi hanno detto che il mio stato interessante rischiava di non poter continuare Noi siamo stati zitti per due mesi e non voglio rivivere questa tortura. I limiti arriva ...Estero che, in questo caso, vuol dire Spagna. Già perché per l’ex Juventus si parla ora di Real Madrid. Paulo Dybala (LaPresse) – calciomercato.it Secondo il portale ispanico Florentino Perez sta ...