Real Madrid | contatti per soffiare un colpo al Barcellona

Il risultato è che Figo nell'estate del 1995 va al Barcellona (poi alnel 2000 e infine all'Inter nel 2005). IL CASO RONALDO - SALAS - Siamo nel 2002 e la Juventus (così come l'Inter) ha ...... 5 Supercoppe italiane, 1 Coppa Italia di Serie C senza contare le due finali di Champions League raggiunte nel 2015 e nel 2017 perse rispettivamente contro il Barcellona e il. A questi ...Mourinho è solo cinema, oggi per me è un allenatore che se allena ilo la San Martinese è uguale". Mourinho aveva ridicolizzato Cassano. La risposta di Mourinho era arrivata dopo il ...

Antonio Cassano replica a Jose Mourinho: «Oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la Sanmartinese è uguale» Antonio Cassano contro Jose Mourinho, terzo atto. L’ex calciatore di Roma ...Mourinho è solo cinema, oggi per me è un allenatore che se allena il Real Madrid o la San Martinese è uguale». La risposta di Mourinho era arrivata dopo il successo di Torino sabato: “Ognuno è libero ...