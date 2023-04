Real Madrid-Chelsea: chi passa, vince la Champions League (Di lunedì 10 aprile 2023) Real Madrid-Chelsea, le ultime sfide sono tutte accomunate da una certezza: chi passa tra le due vince la Champions Real Madrid-Chelsea è sfida dagli umori differenti. Entrambi sono accomunati dall’essere lontani dai propri obiettivi in campionato. Ma in Spagna la fiducia nel futuro è grande, ancor più dopo che Ancelotti ha umiliato Xavi rifilando un 4-0 al Camp Nou in Copa del Rey. Non altrettanto può succedere a Londra, dove però ci si può aggrappare a un’idea: gli ottavi con il Borussia Dortmund hanno mostrato che i Blues sanno soffrire ed estrarre il massimo delle loro qualità. E non sono poche. Negli ultimi due anni, il confronto diretto ha determinato una consuetudine: chi vince, poi alza la Coppa dalle ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023), le ultime sfide sono tutte accomunate da una certezza: chitra le duelaè sfida dagli umori differenti. Entrambi sono accomunati dall’essere lontani dai propri obiettivi in campionato. Ma in Spagna la fiducia nel futuro è grande, ancor più dopo che Ancelotti ha umiliato Xavi rifilando un 4-0 al Camp Nou in Copa del Rey. Non altrettanto può succedere a Londra, dove però ci si può aggrappare a un’idea: gli ottavi con il Borussia Dortmund hanno mostrato che i Blues sanno soffrire ed estrarre il massimo delle loro qualità. E non sono poche. Negli ultimi due anni, il confronto diretto ha determinato una consuetudine: chi, poi alza la Coppa dalle ...

