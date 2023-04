Real-Madrid Chelsea, Champions League: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Nuovo incrocio ai quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Chelsea che già nella passata edizione della competizione si erano incrociati a questo punto del torneo. La gara di andata si disputerà al Santiago Bernabeu di Madrid mercoledì 12 aprile alle ore 21.00 e verrà trasmessa da Sky. I Blancos, dopo aver vinto il proprio girone di Champions, hanno superato agli ottavi di finale il Liverpool ipotecando il passaggio del turno già all’andata quando vinsero 5-2 ad Anfield. Il Chelsea, che ha appena cambiato nuovamente allenatore (ora in panchina c’è Lampard), ha eliminato il Borussia Dortmund con una rimonta nella gara di ritorno dopo aver perso 1-0 l’andata in Germania. Di seguito il calendario e il programma di ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Nuovo incrocio ai quarti di finale ditrache già nella passata edizione della competizione si erano incrociati a questo punto del torneo. La gara di andata si disputerà al Santiago Bernabeu dimercoledì 12 aprile alle ore 21.00 e verrà trasmessa da Sky. I Blancos, dopo aver vinto il proprio girone di, hanno superato agli ottavi di finale il Liverpool ipotecando il passaggio del turno già all’andata quando vinsero 5-2 ad Anfield. Il, che ha appena cambiato nuovamente allenatore (ora in panchina c’è Lampard), ha eliminato il Borussia Dortmund con una rimonta nella gara di ritorno dopo aver perso 1-0 l’andata in Germania. Di seguito il calendario e ildi ...

