Re Carlo III non ha voluto sentir ragioni: William e Kate non potevano opporsi (Di lunedì 10 aprile 2023) Re Carlo III non ha nessuna intenzione di cedere: William e Kate hanno provato a farlo ragionare, ma non c'è stato verso Il Re Carlo sta preparando la sua incoronazione curando ogni minimo dettaglio di questo evento che, possiamo dire, ha atteso veramente per tantissimo tempo. Durante gli anni della sua giovinezza si aspettava che la madre, la Regina Elisabetta abdicasse in suo favore anche per dimostrare a tutto il mondo, quanto la monarchia fosse un’istituzione al passo con i tempi. Questo evento non si è mai verificato ed Elisabetta ha indossato la corona fino al suo ultimo respiro. L’8 settembre del 2022 il Principe del Galles parla al mondo annunciando di aver scelto anche il suo nome da Re: Carlo III. Dopo essersi occupato di organizzare le onoranze funebri per la monarca che si è spento a 96 ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 10 aprile 2023) ReIII non ha nessuna intenzione di cedere:hanno provato a farlo ragionare, ma non c'è stato verso Il Resta preparando la sua incoronazione curando ogni minimo dettaglio di questo evento che, possiamo dire, ha atteso veramente per tantissimo tempo. Durante gli anni della sua giovinezza si aspettava che la madre, la Regina Elisabetta abdicasse in suo favore anche per dimostrare a tutto il mondo, quanto la monarchia fosse un’istituzione al passo con i tempi. Questo evento non si è mai verificato ed Elisabetta ha indossato la corona fino al suo ultimo respiro. L’8 settembre del 2022 il Principe del Galles parla al mondo annunciando di aver scelto anche il suo nome da Re:III. Dopo essersi occupato di organizzare le onoranze funebri per la monarca che si è spento a 96 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Il Royal Blue è il colore d'ordinanza per il debutto di Carlo III alla messa celebrata a Windsor in qualità di sovr… - Sangheli3 : Se la Cina si può riprendere Taiwan allora S.M. Carlo III deve riprendersi la Normandia, di cui Guglielmo il Conqui… - tvbusiness24 : L’#emoji per l’#incoronazione di #reCarlo III. E molto altro - infoitcultura : Il cinguettio di Re Carlo III: nasce l’emoticon per l’incoronazione - augusto_amato : Re Carlo III stupisce tutti e rompe la tradizione: come andrà all'incoronazione -