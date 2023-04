Ranking Wta aggiornato a lunedì 10 aprile: Brancaccio entra tra le prime 200, Jabeur torna al quarto posto (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Ranking WTA aggiornato a lunedì 10 aprile 2023. Una sola novità in top 10, dove la tunisina Ons Jabeur vince il torneo di Charleston e scavalca Caroline Garcia al quarto posto. Poco da segnalare anche per le italiane in top 100, se non per le sei posizioni perse da Elisabetta Cocciaretto che la fanno scivolare fuori dalle prime 50. Sorride invece Nuria Brancaccio, che grazie ai quarti di finale raggiunti a Bogotà fa il suo ingresso in top 200, ritoccando il suo best Ranking (numero 170). Di seguito la situazione aggiornata del Ranking WTA nel dettaglio. Ranking Wta aggiornato a lunedì 10 aprile 1 Iga Swiatek 8.975 2 Aryna Sabalenka ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) IlWTA102023. Una sola novità in top 10, dove la tunisina Onsvince il torneo di Charleston e scavalca Caroline Garcia al. Poco da segnalare anche per le italiane in top 100, se non per le sei posizioni perse da Elisabetta Cocciaretto che la fanno scivolare fuori dalle50. Sorride invece Nuria, che grazie ai quarti di finale raggiunti a Bogotà fa il suo ingresso in top 200, ritoccando il suo best(numero 170). Di seguito la situazione aggiornata delWTA nel dettaglio.Wta101 Iga Swiatek 8.975 2 Aryna Sabalenka ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ranking WTA (10 aprile 2023): Martina Trevisan si conferma 20ma balzo di Nuria Brancaccio - #Ranking #aprile #2023)… - oknosureddit : WTA Bogotà: primo quarto di finale e best ranking per Nuria Brancaccio - giovannipelazzo : Le semifinali del WTA250 di Bogotà: Stearns ???? - [4] Rakhimova ???? [PR] Jones ???? - [2] Maria ???? Francesca Jones, n… - Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: Termina ai quarti di Bogotà la splendida corsa di Nuria Brancaccio ????, sconfitta 6-3 6-2 in poco più di 1h da una supe… - giovannipelazzo : Termina ai quarti di Bogotà la splendida corsa di Nuria Brancaccio ????, sconfitta 6-3 6-2 in poco più di 1h da una s… -