Ranking WTA (10 aprile 2023): Martina Trevisan si conferma 20ma, balzo di Nuria Brancaccio (Di lunedì 10 aprile 2023) Martina Trevisan resta tra le prime 20 del mondo: il Ranking WTA aggiornato vede infatti l’azzurra stabile al 20° posto, sempre a quota 1778. La tunisina Ons Jabeur dopo la vittoria a Charleston sale al numero 4, scavalcando la transalpina Caroline Garcia, ora quinta. La bielorussa Victoria Azarenka guadagna due posizioni ed è 16ma dopo aver scavalcato la ceca Karolina Pliskova, 17ma, e la russa Ekaterina Alexandrova, 18ma. Nulla cambia in vetta, con la polacca Iga Swiatek prima e la bielorussa Aryna Sabalenka seconda. Ranking WTA Lunedì 10 aprile 2023 1 Iga Swiatek 8975 2 Aryna Sabalenka 6891 3 Jessica Pegula 5735 4 Ons Jabeur 5031 5 Caroline Garcia 4990 6 Coco Gauff 4346 7 Elena Rybakina 4305 8 Daria Kasatkina 3505 9 Maria Sakkari 3191 10 Petra Kvitova 3162 11 Belinda Bencic 2870 12 ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023)resta tra le prime 20 del mondo: ilWTA aggiornato vede infatti l’azzurra stabile al 20° posto, sempre a quota 1778. La tunisina Ons Jabeur dopo la vittoria a Charleston sale al numero 4, scavalcando la transalpina Caroline Garcia, ora quinta. La bielorussa Victoria Azarenka guadagna due posizioni ed è 16ma dopo aver scavalcato la ceca Karolina Pliskova, 17ma, e la russa Ekaterina Alexandrova, 18ma. Nulla cambia in vetta, con la polacca Iga Swiatek prima e la bielorussa Aryna Sabalenka seconda.WTA Lunedì 101 Iga Swiatek 8975 2 Aryna Sabalenka 6891 3 Jessica Pegula 5735 4 Ons Jabeur 5031 5 Caroline Garcia 4990 6 Coco Gauff 4346 7 Elena Rybakina 4305 8 Daria Kasatkina 3505 9 Maria Sakkari 3191 10 Petra Kvitova 3162 11 Belinda Bencic 2870 12 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oknosureddit : WTA Bogotà: primo quarto di finale e best ranking per Nuria Brancaccio - giovannipelazzo : Le semifinali del WTA250 di Bogotà: Stearns ???? - [4] Rakhimova ???? [PR] Jones ???? - [2] Maria ???? Francesca Jones, n… - Deiana_Luca9 : RT @giovannipelazzo: Termina ai quarti di Bogotà la splendida corsa di Nuria Brancaccio ????, sconfitta 6-3 6-2 in poco più di 1h da una supe… - giovannipelazzo : Termina ai quarti di Bogotà la splendida corsa di Nuria Brancaccio ????, sconfitta 6-3 6-2 in poco più di 1h da una s… - WeAreTennisITA : Si ferma ai quarti di finale il torneo di Nuria Brancaccio nella #CopaColsanitas: Maria la batte per 6-3 6-2. Brav… -