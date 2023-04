Ranking Atp aggiornato a lunedì 10 aprile: best ranking per Sinner, balzo in avanti di Cecchinato (Di lunedì 10 aprile 2023) Il ranking Atp aggiornato a lunedì 10 aprile. best ranking per Jannik Sinner, che pur senza giocare riesce a salire in ottava posizione, approfittando di una manciata di punti che scadevano a Rune. L’altra novità in top 10 riguarda invece il sorpasso di Casper Ruud, fresco vincitore all’Estoril, ai danni di Daniil Medvedev. Passo in avanti anche di Frances Tiafoe, che vince Houston e si porta a ridosso dei primi 10. Per quanto riguarda i colori azzurri, le buone notizie arrivano dai tornei che si disputano nella penisola iberica. Marco Cecchinato guadagna 15 posizioni e sale al numero 81 grazie alla semifinale raggiunta all’Estoril. Matteo Arnaldi invece si aggiudica il Challenger di Murcia e si porta ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) IlAtp10per Jannik, che pur senza giocare riesce a salire in ottava posizione, approfittando di una manciata di punti che scadevano a Rune. L’altra novità in top 10 riguarda invece il sorpasso di Casper Ruud, fresco vincitore all’Estoril, ai danni di Daniil Medvedev. Passo inanche di Frances Tiafoe, che vince Houston e si porta a ridosso dei primi 10. Per quanto riguarda i colori azzurri, le buone notizie arrivano dai tornei che si disputano nella penisola iberica. Marcoguadagna 15 posizioni e sale al numero 81 grazie alla semifinale raggiunta all’Estoril. Matteo Arnaldi invece si aggiudica il Challenger di Murcia e si porta ...

