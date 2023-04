Ranking ATP (10 aprile 2023): Jannik Sinner per la prima volta all’8° posto! Matteo Arnaldi sfiora la top 100 (Di lunedì 10 aprile 2023) Pasquetta porta l’ufficializzazione del best Ranking di Jannik Sinner, che sale all’ottavo posto della classifica mondiale, scavalcando il danese Holger Rune. Sale in quarta posizione il norvegese Casper Ruud, che vince all’Estoril e scavalca il russo Daniil Medvedev. In testa c’è sempre il serbo Novak Djokovic davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre la vittoria a Houston fa salire lo statunitense Frances Tiafoe dal 15° all’11° posto. In casa Italia restano stabili Lorenzo Musetti al numero 21 e Matteo Berrettini al 22° posto. Ranking ATP Lunedì 1o aprile 2023 1 Novak Djokovic 7160 2 Carlos Alcaraz 6780 3 Stefanos Tsitsipas 5770 4 Casper Ruud 5255 5 Daniil Medvedev 5150 6 Andrey Rublev 3470 7 Felix Auger-Aliassime 34508 Jannik ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Pasquetta porta l’ufficializzazione del bestdi, che sale all’ottavo posto della classifica mondiale, scavalcando il danese Holger Rune. Sale in quarta posizione il norvegese Casper Ruud, che vince all’Estoril e scavalca il russo Daniil Medvedev. In testa c’è sempre il serbo Novak Djokovic davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, mentre la vittoria a Houston fa salire lo statunitense Frances Tiafoe dal 15° all’11° posto. In casa Italia restano stabili Lorenzo Musetti al numero 21 eBerrettini al 22° posto.ATP Lunedì 1o1 Novak Djokovic 7160 2 Carlos Alcaraz 6780 3 Stefanos Tsitsipas 5770 4 Casper Ruud 5255 5 Daniil Medvedev 5150 6 Andrey Rublev 3470 7 Felix Auger-Aliassime 34508...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : FORZA JANNIK ???? Sinner sfida Medvedev, contro il quale non ha mai vinto nelle 5 precedenti sfide, per vincere il s… - sim_sevenagency : RT @lorenzofares: Ufficiale, con molto ritardo, il nuovo best ranking di Jannik #Sinner ???? La #Pasquetta porta la posizione numero 8??: so… - Angelo52462885 : @lorenzofares @janniksin Quindi cercavi l'ufficialità dell'atp per pubblicare il nuovo best ranking di Sinner? Ma… - Trentin0 : Best ranking per Sinner: ora è l’ottavo miglior giocatore al mondo. L’altoatesino scala la classifica Atp: è primo… - solounastella : RT @lorenzofares: Ufficiale, con molto ritardo, il nuovo best ranking di Jannik #Sinner ???? La #Pasquetta porta la posizione numero 8??: so… -