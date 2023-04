Raimondo Todaro contro Amici: ll web si schiera dalla sua parte, che frecciata! (Di lunedì 10 aprile 2023) Sembra davvero che si sia rotto qualcosa tra Raimondo Todaro e la scuola di Amici. il professore, infatti, sembrerebbe non aver ancora digerito quello che è successo nell’ultima registrazione con il collega tanto da mandare una frecciata sui social che non è passata inosservata. Il ballerino Alessio, facente parte della squadra dell’ex volto di “Ballando L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 10 aprile 2023) Sembra davvero che si sia rotto qualcosa trae la scuola di. il professore, infatti, sembrerebbe non aver ancora digerito quello che è successo nell’ultima registrazione con il collega tanto da mandare una frecciata sui social che non è passata inosservata. Il ballerino Alessio, facentedella squadra dell’ex volto di “Ballando L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WittyTV : La splendida voce di Arisa accompagna i passi di Raimondo Todaro e Francesca in un'esibizione da pelle d'oca! Saran… - fanpage : #ANGELINAMANGO finisce al ballottaggio per l’eliminazione e Raimondo Todaro non ci sta. Ne nasce una discussione in… - IsaeChia : #Amici22, tagliata la lite che ha visto protagonista di Raimondo Todaro: la frecciatina social del prof di ballo N… - TaliaSplendente : RT @sadic0sarchive: angelina mango 22 taylor's version red album the eras tour amici di maria de filippi serale cristiano Malgioglio Giusep… - jean_gelase : RT @sadic0sarchive: angelina mango 22 taylor's version red album the eras tour amici di maria de filippi serale cristiano Malgioglio Giusep… -