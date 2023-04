Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Raffica di sbarchi, è allarme a Lampedusa. La Guardia costiera: “Soccorsi 1200 migranti” - iosonoFabry : Neanche la Lamorgese è stata capace di tanto. Tutti i giorni sbarchi a raffica. - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: Nel nuovo naufragio 18 le persone disperse. Hotspot di Lampedusa sovraffollato dopo la raffica di sbarchi: 17 ieri con 67… - SARwatchMED : RT @Agenzia_Ansa: Nel nuovo naufragio 18 le persone disperse. Hotspot di Lampedusa sovraffollato dopo la raffica di sbarchi: 17 ieri con 67… - Agenzia_Ansa : Nel nuovo naufragio 18 le persone disperse. Hotspot di Lampedusa sovraffollato dopo la raffica di sbarchi: 17 ieri… -

Nel ore precedenti ci sono stati 26per un totale di 974 persone. Il giorno prima erano stati 17 gli approdi con 679 migranti. All'hotspot di contrada Imbriacola, all'alba, c'erano 1.883 ...Un barcone partito dalla Libia carico di 400 persone in pericolo, ladisenza sosta a Lampedusa con l'hotspot al collasso, e un uomo colto da un malore e poi deceduto dopo essersi ...La struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola è di nuovo sovraffollata dopo ladi. In mattinata sono state spostate con il traghetto di linea 156 persone, mentre per ...

Raffica di sbarchi, è allarme a Lampedusa. La Guardia costiera: “Soccorsi 1200 migranti” La Stampa

Sbarchi e soccorsi nel Mediterraneo. Sono circa 1.700 i migranti approdati a Lampedusa in 48 ore, con l'hotspot al collasso con circa 1.600 persone, quattro volte la capienza. Molteplici i salvataggi ...Secondo Sea Watch, le due navi avrebbero ricevuto l’ordine da Malta di non condurre un’operazione di salvataggio, ma solo di rifornire la barca di carburante. È senza carburante“, si sente dalla regis ...