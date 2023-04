(Di lunedì 10 aprile 2023) Non ci sono differenze tra chi è residente in paese e chi viene da fuori, per questo laha proposto di prendere provvedimenti: Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TomPo19442832 : @thezurbi Allora capisco tutto ???? milano è l’unico posto in Italia dopo i prezzi raddoppiano sistematicamente in on… - FrancescoFavori : @CottarelliCPI Professore, cambia disco. È una follia libera concorrenza dei balneari. Lo sa già molto bene che son… - Le_Baron__Rouge : RT @LaPiramide__: Alberto oggi dice che se i prezzi raddoppiano con gli stessi soldi si può comprare la metà. Alberto 5 anni fa avrebbe de… - Reloadedmaxxxi : RT @LaPiramide__: Alberto oggi dice che se i prezzi raddoppiano con gli stessi soldi si può comprare la metà. Alberto 5 anni fa avrebbe de… - 2022Rossanadd : RT @LaPiramide__: Alberto oggi dice che se i prezzi raddoppiano con gli stessi soldi si può comprare la metà. Alberto 5 anni fa avrebbe de… -

Effettivamente esistono in aree vicineben più cari, che hanno anche tariffe di un euro all'ora (comunque lontano dai tre euro totali per tutto il giorno previsti dai rincari). Tuttavia la ...Io qui vorrei ribadire - in modo stilizzato, naturalmente, ma per essere efficace - quello che da sempre diciamo: è profondamente scorretto dire che, se i, con la stessa quantità ...Anche abbonamento mensile e annuale, tutto con una delibera di Giunta del 23 marzo, che ... ma non era rimandabile, visto che iproposti in precedenza erano troppo lontani rispetto ...

Raddoppiano i prezzi del parcheggio a Bussero, ma la minoranza non ci sta Prima la Martesana

I prezzi dei posti auto nel parcheggio annesso alla fermata della metropolitana di Bussero sono raddoppiati. Il Comune lo ha stabilito con una delibera di Giunta che è entrata in vigore sabato 1 april ...Raddoppiato il costo dei biglietti per il parcheggio a pagamento annesso alla fermata della metropolitana di Bussero. Il giornaliero da 1,50 passa a 3 auro, invece l'abbonamento annuale riservato ai r ...