Quinta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi: le ultime notizie (Di lunedì 10 aprile 2023) Come sta Silvio Berlusconi: le ultime news in diretta live sulle condizioni dell'ex premier, 10 aprile Quinta notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da mercoledì scorso per un'infezione polmonare conseguenza di una forma di leucemia cronica. La situazione resta "difficile" così come sottolineato dal primario nonché medico personale dell'ex premier, Alberto Zangrillo, nella giornata di venerdì, sottolineato che il Cavaliere "risponde bene alle terapie". Nella giornata di ieri non sono stati diramati bollettini. Ma come sta oggi, lunedì 10 aprile 2023, Silvio Berlusconi? Di seguito le ultime news sulle condizioni di salute del Cavaliere ...

