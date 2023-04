Questura, un anno di attività: 411 arresti, 144 chili di droga sequestrati, 15.600 furti rilevati (Di lunedì 10 aprile 2023) Bergamo. Sono 411 le persone arrestate dalla Polizia di Stato dall’11 aprile 2022 all’8 aprile 2023. Un chilo e 300 grammi di cocaina sequestrati, poco meno di un quintale e mezzo tra hashish e marijuana, 585 milligrammi di Gbl, la droga dello stupro. Tra città e provincia sono stati registrati in totale 15.633 furti, 396 rapine, 5.200 truffe. Il 12 aprile cade il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia e la Questura di Bergamo ha diramato i dati dell’attività dell’ultimo anno. Dopo gli onori resi ai poliziotti caduti, con la deposizione delle corone al monumento in Questura e al cippo commemorativo sito presso la Rocca, e la cerimonia ufficiale si terrà nell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Bergamo Cesare Pesenti. Una location ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 aprile 2023) Bergamo. Sono 411 le persone arrestate dalla Polizia di Stato dall’11 aprile 2022 all’8 aprile 2023. Un chilo e 300 grammi di cocaina, poco meno di un quintale e mezzo tra hashish e marijuana, 585 milligrammi di Gbl, ladello stupro. Tra città e provincia sono stati registrati in totale 15.633, 396 rapine, 5.200 truffe. Il 12 aprile cade il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia e ladi Bergamo ha diramato i dati dell’dell’ultimo. Dopo gli onori resi ai poliziotti caduti, con la deposizione delle corone al monumento ine al cippo commemorativo sito presso la Rocca, e la cerimonia ufficiale si terrà nell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato di Bergamo Cesare Pesenti. Una location ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... asfcim : @Luca66887969 @MatthijsPog Rispondo ora che abbiamo entrambi concordato sul fatto che quella lettera è stata scritt… - fellinlovewithz : se mette in scaletta amati sempre quest’anno che non ci posso andare io vado in questura a denunciare - RA_LoriDue : RT @fuoridalcorotv: Stefano Puzzer è stato in questura per 5 ore. Avrebbe ricevuto il Daspo: per un anno non può tornare a Roma #Fuoridalc… - naptam_10 : RT @Andrea1994___: La Richiesta si fa una sola volta ad inizio anno e i gruppi l'hanno fatta. La questione nasce dopo gli scontri in Autost… - lios_1926 : RT @Andrea1994___: La Richiesta si fa una sola volta ad inizio anno e i gruppi l'hanno fatta. La questione nasce dopo gli scontri in Autost… -