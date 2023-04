“Questione di fortuna”, il singolo di Luca Guadagnini Band & Neja (Di lunedì 10 aprile 2023) MILANO – Un nuovo progetto per Luca Guadagnini Band e Neja che, reduci dalle semifinali di “Una Voce per San Marino 2023”, lanciano un brano ballabile e radiofonico che invita a vivere le relazioni con un po’ di coraggio anche quando non ci si sente all’altezza dell’oggetto del nostro desiderio, perché in ogni caso, che sia “Questione di fortuna” o no, sono un bagaglio esperienziale importante per guardare avanti, anche con un po’ di autoironia. “Arriviamo da due mondi differenti, ma abbiamo vissuto gli anni ’90 e 2000 insieme. C’eravamo conosciuti durante un tour nel 2004 e ci siamo ritrovati quasi vent’anni dopo. Lei è diventata famosa – dichiara Luca Guadagnini – soprattutto all’estero, mentre io oggi dedico il mio tempo e la mia musica, al sociale. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 aprile 2023) MILANO – Un nuovo progetto perche, reduci dalle semifinali di “Una Voce per San Marino 2023”, lanciano un brano ballabile e radiofonico che invita a vivere le relazioni con un po’ di coraggio anche quando non ci si sente all’altezza dell’oggetto del nostro desiderio, perché in ogni caso, che sia “di” o no, sono un bagaglio esperienziale importante per guardare avanti, anche con un po’ di autoironia. “Arriviamo da due mondi differenti, ma abbiamo vissuto gli anni ’90 e 2000 insieme. C’eravamo conosciuti durante un tour nel 2004 e ci siamo ritrovati quasi vent’anni dopo. Lei è diventata famosa – dichiara– soprattutto all’estero, mentre io oggi dedico il mio tempo e la mia musica, al sociale. ...

