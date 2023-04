Questa Lazio è il capolavoro difensivo di Sarri (Di lunedì 10 aprile 2023) Nella conferenza stampa prepartita Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-Lazio in modo chiaro: la sfida tra le due squadre che sul campo avevano fatto più punti in Serie A, fatta eccezione ovviamente per il Napoli. Questi punti sono arrivati in modo apparentemente simile, ma anche molto diverso. Lazio e Juventus sono anche le due squadre che, assieme al Napoli, hanno la migliore difesa del campionato. I biancocelesti erano reduci addirittura da sei partite senza subire gol. Anche se il modo in cui le due squadre difendono e interpretano le partite sono molto diversi. In campo le formazioni iniziali delle due squadre non hanno offerto sorprese: la Lazio di Sarri si è schierata con il suo consueto 4-3-3 con Ciro Immobile al centro dell’attacco e Felipe Andreson sulla fascia destra. Allegri, influenzato e per ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 10 aprile 2023) Nella conferenza stampa prepartita Massimiliano Allegri ha presentato Juventus-in modo chiaro: la sfida tra le due squadre che sul campo avevano fatto più punti in Serie A, fatta eccezione ovviamente per il Napoli. Questi punti sono arrivati in modo apparentemente simile, ma anche molto diverso.e Juventus sono anche le due squadre che, assieme al Napoli, hanno la migliore difesa del campionato. I biancocelesti erano reduci addirittura da sei partite senza subire gol. Anche se il modo in cui le due squadre difendono e interpretano le partite sono molto diversi. In campo le formazioni iniziali delle due squadre non hanno offerto sorprese: ladisi è schierata con il suo consueto 4-3-3 con Ciro Immobile al centro dell’attacco e Felipe Andreson sulla fascia destra. Allegri, influenzato e per ...

