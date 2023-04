Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 10 aprile 2023

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 aprile 2023) Questa sera, lunedì 10, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 10, di? Di seguito tutte leAl centro della puntata le direttive green dell’Ue e il paradosso delle ordinanze contro i barbecue in nome della tutela ambientale. A seguire, un focus sul Pnrr: tutti i progetti in cantiere sono davvero indispensabili? Inoltre, si torna ...