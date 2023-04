Quanto è rischiosa la dipendenza dalla Cina sulle rinnovabili (Di lunedì 10 aprile 2023) Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il made in Italy, dando la linea all’intero governo, afferma che l’Europa la deve smettere di essere dipendente dalla Cina. Di questo è convinta anche Judy Dempsey, senior fellow del think tank Carnegie. Che in un editoriale, spiega tutta la pericolosità della dipendenza dal Dragone. Anche sul terreno delle rinnovabili (in Cina viene prodotto il 40 per cento del polisilicio globale, indispensabile alla realizzazione delle celle fotovoltaiche. E il 95% dei pannelli solari sul mercato ne contiene una parte. “Il presidente Xi Jinping voleva rendere la Cina meno dipendente dal mondo e il mondo più dipendente dalla Cina. Questa visione della dipendenza è sbagliata. La globalizzazione ha creato ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 aprile 2023) Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il made in Italy, dando la linea all’intero governo, afferma che l’Europa la deve smettere di essere dipendente. Di questo è convinta anche Judy Dempsey, senior fellow del think tank Carnegie. Che in un editoriale, spiega tutta la pericolosità delladal Dragone. Anche sul terreno delle(inviene prodotto il 40 per cento del polisilicio globale, indispensabile alla realizzazione delle celle fotovoltaiche. E il 95% dei pannelli solari sul mercato ne contiene una parte. “Il presidente Xi Jinping voleva rendere lameno dipendente dal mondo e il mondo più dipendente. Questa visione dellaè sbagliata. La globalizzazione ha creato ...

