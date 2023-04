"Quanti milioni ha perso". Carlo Cracco, voragine in bilancio: le cifre-choc (Di lunedì 10 aprile 2023) Problemi di bilancio per Carlo Cracco: da cinque anni infatti il suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II, in pieno centro a Milano, risulta essere in rosso. Circostanza che ovviamente crea non pochi problemi allo chef stellato: secondo quanto riferisce Affari Italiani, Cracco avrebbe debiti per diversi milioni di euro. Nei giorni scorsi sempre a Milano si è infatti tenuta l'assemblea dei soci della Felix srl, società proprietaria del ristorante e interamente controllata dalla Cracco Investimenti di cui lo chef con una stella Michelin è amministratore unico. All'approvazione del bilancio 2022 è risultato un rosso di 409mila euro, di poco inferiore ai 524mila euro del precedente esercizio. In virtù di queste cifre, in cinque anni di gestione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Problemi diper: da cinque anni infatti il suo ristorante in Galleria Vittorio Emanuele II, in pieno centro a Milano, risulta essere in rosso. Circostanza che ovviamente crea non pochi problemi allo chef stellato: secondo quanto riferisce Affari Italiani,avrebbe debiti per diversidi euro. Nei giorni scorsi sempre a Milano si è infatti tenuta l'assemblea dei soci della Felix srl, società proprietaria del ristorante e interamente controllata dallaInvestimenti di cui lo chef con una stella Michelin è amministratore unico. All'approvazione del2022 è risultato un rosso di 409mila euro, di poco inferiore ai 524mila euro del precedente esercizio. In virtù di queste, in cinque anni di gestione ...

