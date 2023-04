(Di lunedì 10 aprile 2023) LA STORIA. Intesa Ostificio Prealpino-Comune per tirocini sociali. Messina: esperienze di realizzazione, Minetti: «Le fragilità diventano un punto di forza».

Quando i coni gelato producono inclusione: in azienda 15 disabili L'Eco di Bergamo

Il volontario della Croce verde intervenuta nello schianto a San Paolo d'Argon: «Spazientiti perché volevano passare, c'è chi non ha rispetto nemmeno davanti alla morte» ...LA STORIA. Intesa Ostificio Prealpino-Comune per tirocini sociali. Messina: esperienze di realizzazione, Minetti: «Le fragilità diventano un punto di forza». Alzarsi ogni mattina per andare al lavoro, ...