Quali sono le banche a rischio e che succede in caso di fallimento: salva i tuoi soldi (Di lunedì 10 aprile 2023) Il rischio di fallimento delle banche non è mai stato così reale. In quel caso le conseguenze sarebbero terribili. Metti al sicuro i tuoi soldi. Ha fatto grande scalpore nel mondo finanziario mondiale la notizia del fallimento della Silicon Valley Bank. Un tonfo talmente pesante da scuotere le fondamenta dei mercati finanziari e portando ad un effetto domino che mette in pericolo anche le banche europee. Molte banche europee sono a rischio – ANSA – ilovetrading.itIl precedente della Deutsche Bank racconta quanto la crisi finanziaria scattata con il fallimento della Silicon Valley Bank sia pericoloso per le banche in Europa. Nelle ultime settimane le borse di tutta ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 10 aprile 2023) Ildidellenon è mai stato così reale. In quelle conseguenze sarebbero terribili. Metti al sicuro i. Ha fatto grande scalpore nel mondo finanziario mondiale la notizia deldella Silicon Valley Bank. Un tonfo talmente pesante da scuotere le fondamenta dei mercati finanziari e portando ad un effetto domino che mette in pericolo anche leeuropee. Molteeuropee– ANSA – ilovetrading.itIl precedente della Deutsche Bank racconta quanto la crisi finanziaria scattata con ildella Silicon Valley Bank sia pericoloso per lein Europa. Nelle ultime settimane le borse di tutta ...

I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte. Su Netflix è disponibile il film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno I migliori giorni.

Pasqua è per moltissimi italiani l'occasione perfetta per visitare luoghi vecchi e nuovi approfittando di un weekend lungo: ma quali sono le località più gettonate Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più rilevanti d'Europa, ha realizzato la classifica delle top 30 destinazioni più amate.

La rivincita del cibo di strada italiano: trasformati in vere e proprie cucine viaggianti o i piccoli carretti che vendono hot dog sono una tradizione di circa duemila anni durante i quali la maggior parte di coloro che vivevano all'interno delle mura.

Migranti. Gallinelli: «La politica condiziona i soccorsi. In Libia contano i clan»
Parla l'ammiraglio a lungo ai vertici della Guardia Costiera. Da Tripoli a Cutro, dalla trattativa segreta tra Italia ed esponenti dei clan libici fino a Malta che si fa beffe di Roma.

Anziani non autosufficienti, vanno aiutati a casa loro. «La legge c'è, ora va usata»
Marco Trabucchi, presidente dell'Associazione italiana psicogeriatria, e la riforma appena varata. «Finalmente il tema è diventato centrale visto che tocca 10 milioni di persone, famiglie comprese».