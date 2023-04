Quale partita di Champions League si vede su Amazon Prime questa settimana? Programma, orario e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) La UEFA Champions League è pronta a tornare in scena questa settimana. Il periodo di pausa del torneo è stato lungo, quasi interminabile, ma adesso si sta per ripartire. La competizione è entrata nel vivo e ora le squadre in gioco sono sempre di meno. Il cerchio si stringe e si alza il livello di club, gioco messo in mostra e soprattutto aumenta la posta in palio. Da domani infatti, martedì 11 aprile, si ripartirà con i quarti di finale: sono previsti ovviamente dei doppi confronti. 4 le sfide in Programma tra domani e mercoledì 12 aprile. Il Manchester City di Pep Guardiola dovrà vedersela con il Bayern Monaco del neo arrivato Thomas Tuchel. L’Inter, dopo il Porto agli ottavi, volerà nuovamente in Portogallo, questa volta per scontrarsi con un ostico e sorprendente ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) La UEFAè pronta a tornare in scena. Il periodo di pausa del torneo è stato lungo, quasi interminabile, ma adesso si sta per ripartire. La competizione è entrata nel vivo e ora le squadre in gioco sono sempre di meno. Il cerchio si stringe e si alza il livello di club, gioco messo in mostra e soprattutto aumenta la posta in palio. Da domani infatti, martedì 11 aprile, si ripartirà con i quarti di finale: sono previsti ovviamente dei doppi confronti. 4 le sfide intra domani e mercoledì 12 aprile. Il Manchester City di Pep Guardiola dovràrsela con il Bayern Monaco del neo arrivato Thomas Tuchel. L’Inter, dopo il Porto agli ottavi, volerà nuovamente in Portogallo,volta per scontrarsi con un ostico e sorprendente ...

