“Purtroppo è così”. Mara Venier, la brutta notizia tv alle prime ore di oggi (Di lunedì 10 aprile 2023) Mara Venier lo ha scoperto poco fa, dopo la puntata di ieri di Domenica In. Una puntata in cui non sono mancati i momenti di tensione come quando in trasmissione è intervenuta Sandra Milo. Le parole dell’attrice 90enne sulla violenza subita dall’ex compagno, nonché padre di sua figlia Debora, Milo Ergas non sono piaciute a nessuno. Nel dettaglio Sandra Milo aveva fornito dettagli choc: “Una volta, stavo filmando un film al Pincio e stavo nella roulotto”. “Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, -mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: “Dio mio, fammi morire subito, non resisto più”. Dopo se ne è andato, perché la produzione aveva sentito tutti questi rumori. Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate”. Leggi anche: “È andata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 aprile 2023)lo ha scoperto poco fa, dopo la puntata di ieri di Domenica In. Una puntata in cui non sono mancati i momenti di tensione come quando in trasmissione è intervenuta Sandra Milo. Le parole dell’attrice 90enne sulla violenza subita dall’ex compagno, nonché padre di sua figlia Debora, Milo Ergas non sono piaciute a nessuno. Nel dettaglio Sandra Milo aveva fornito dettagli choc: “Una volta, stavo filmando un film al Pincio e stavo nella roulotto”. “Lui è entrato, in un momento di follia mi ha buttato per terra, -mi ha preso a calci nella testa e mi ricordo che io pregavo: “Dio mio, fammi morire subito, non resisto più”. Dopo se ne è andato, perché la produzione aveva sentito tutti questi rumori. Mi hanno preso, io ero per terra sanguinante, avevo la mascella rotta, il naso rotto, le orecchie completamente sfasciate”. Leggi anche: “È andata ...

