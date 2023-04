Pugilato | Alessio Lorusso torna sul ring | il 22 maggio contro Essomba

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Sabato 20, nell’arena di Monza (4.000 posti), si svolgerà la terza edizione di ‘The Art of Fighting’, serata dedicata aled alla kickboxing organizzato da Edoardo Germani in collaborazione con la Promo Boxe Italia di Mario Loreni e con il patrocinio del Comune di Monza. Sono previsti sei combattimenti died uno di kickboxing. Nell’inclou, il campione d’Europa dei pesi gallo(27 anni, 21 vittorie, 9 prima del limite, 4 sconfitte e 2 pareggi) difenderà il titoloil britannico di origine camerunense Thomas(11-8-1) sulla distanza delle 12 riprese.è pronto per difendere il titolo continentale, ed è sicuro della vittoria. “Ho visto combattere Thomas ...