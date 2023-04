Prosegue la preparazione del Milan in vista del Napoli (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Milan nel giorno di Pasquetta, ha svolto una seduta di allenamento mattutina a Milanello, di seguito il report ufficiale dal sito del club rossonero: Pasquetta a Milanello per i rossoneri per proseguire la preparazione in vista del prossimo impegno di Champions League, che vedrà il Milan affrontare il Napoli - mercoledì 12 aprile a San Siro alle ore 21.00. Presenti presso il centro sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara. REPORTInizio in palestra per una fase iniziale dedicata all'attivazione muscolare. In seguito, squadra in campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso e con una ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilnel giorno di Pasquetta, ha svolto una seduta di allenamento mattutina aello, di seguito il report ufficiale dal sito del club rossonero: Pasquetta aello per i rossoneri per proseguire laindel prossimo impegno di Champions League, che vedrà ilaffrontare il- mercoledì 12 aprile a San Siro alle ore 21.00. Presenti presso il centro sportivo per seguire il lavoro della squadra anche Paolo Maldini e Frederic Massara. REPORTInizio in palestra per una fase iniziale dedicata all'attivazione muscolare. In seguito, squadra in campo per terminare il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi e dei coni. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso e con una ...

