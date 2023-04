Pronti a combattere. La Cina farà la guerra all'indipendenza di Taiwan

(Di lunedì 10 aprile 2023) Pechino avverte il mondo: "L'e la pace si autoescludono a vicenda". Concluse le esercitazioni per l'accerchiamento dell'isola. Si mobilitano Usa e Giappone. Oltre le minacce, anche la partita elettorale del 2024. I cinesi contestano anche l'India per la visita di un ministro in Arunachal Pradesh: "Violata la nostra sovranità"

Cina “contra mundum”. Pechino intensifica la pressione su Taiwan con le esercitazioni militari attorno all’isola che si sono concluse oggi, indirizza dichiarazioni minacciose agli Stati Uniti e ...La Cina avverte che "l'indipendenza e la pace di Taiwan" sono scenari "che si escludono a vicenda". Mosca appoggia Pechino ...