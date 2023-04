PRONOSTICI MILAN – NAPOLI: IL PRIMO ATTO DI UNA SFIDA CHE ENTRERÀ NELLA STORIA (Di lunedì 10 aprile 2023) Siamo davvero emozionati nel presentare un match che è destinato a rimanere impresso NELLA memoria degli appassionati di calcio per molto tempo: la Champions League è affascinante, ma quando a contendersi un posto in semifinale sono il NAPOLI e un’altra italiana, è davvero il massimo! I partenopei fanno visita al Diavolo nel match d’andata, con un San Siro strapieno e pronto a spingere i rossoneri verso un ritorno ai fasti del passato. Il MILAN di Pioli è fuori da tutte le altre competizioni e dunque darà il 110% per prevalere sul NAPOLI davanti al proprio pubblico, ma questo i ragazzi di Spalletti lo sanno bene e saranno pronti a reggere l’urto e colpire a loro volta. Analizziamo bene il momento di forma delle due squadre e vediamo quali sono i giocatori che, a nostro avviso, potrebbero lasciare un segno indelebile ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 10 aprile 2023) Siamo davvero emozionati nel presentare un match che è destinato a rimanere impressomemoria degli appassionati di calcio per molto tempo: la Champions League è affascinante, ma quando a contendersi un posto in semifinale sono ile un’altra italiana, è davvero il massimo! I partenopei fanno visita al Diavolo nel match d’andata, con un San Siro strapieno e pronto a spingere i rossoneri verso un ritorno ai fasti del passato. Ildi Pioli è fuori da tutte le altre competizioni e dunque darà il 110% per prevalere suldavanti al proprio pubblico, ma questo i ragazzi di Spalletti lo sanno bene e saranno pronti a reggere l’urto e colpire a loro volta. Analizziamo bene il momento di forma delle due squadre e vediamo quali sono i giocatori che, a nostro avviso, potrebbero lasciare un segno indelebile ...

