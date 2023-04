Programmi TV di stasera, lunedì 10 aprile 2023. Su Rai1 Morandi dietro le quinte di Sanremo, su Canale5 Belle & Sebastien (Di lunedì 10 aprile 2023) Belle & Sebastien (foto US Mediaset) Rai1, ore 21.45: Sanremo 2023 – Tra palco e realtà Docufilm. Il racconto delle emozioni più segrete e inedite del 73° Festival di Sanremo. A guidare in questo appassionante backstage sarà un inviato “speciale”: Gianni Morandi. Le telecamere Rai hanno curiosato tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo. Rai2, ore 21.00: L’incredibile storia dell’Isola delle Rose Film del 2020 di Sydney Sibilia con Elio Germano e Fabrizio Bentivoglio. Trama: Primavera 1968. Nell’anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa con un grande sogno e un genio visionario decide di costruire un’isola al largo di Rimini, fuori dalle ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 aprile 2023)(foto US Mediaset), ore 21.45:– Tra palco e realtà Docufilm. Il racconto delle emozioni più segrete e inedite del 73° Festival di. A guidare in questo appassionante backstage sarà un inviato “speciale”: Gianni. Le telecamere Rai hanno curiosato tra ledel Teatro Ariston per raccontare il grande lavoro di chi costruisce lo spettacolo. Rai2, ore 21.00: L’incredibile storia dell’Isola delle Rose Film del 2020 di Sydney Sibilia con Elio Germano e Fabrizio Bentivoglio. Trama: Primavera 1968. Nell’anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa con un grande sogno e un genio visionario decide di costruire un’isola al largo di Rimini, fuori dalle ...

