Prima di comprare casa accertati che non ci sia il minimo abuso edilizio: gravi conseguenze (Di lunedì 10 aprile 2023) Stai per comprare casa? Fai attenzione e accertati che l’immobile non presenti qualche abuso edilizio che non ti è stato segnalato Prima di firmare l’acquisto: puoi andare incontro a pesanti multe e gravi conseguenze penali. Può capitare che si acquisti una casa che presenta degli abusi edilizi di vario genere che non sono stati segnalati nell’atto di vendita. In tal caso, la legge è molto chiara: sussistono sanzioni pecuniarie pesanti per i proprietari che, consci dell’abuso, non provvedano immediatamente a porvi rimedio. A cosa va incontro chi compra casa con abusi edilizi – grantennistoscana.itVerande non condonate, metri quadri annessi all’immobile e tetti sporgenti sono solo alcuni degli abusi ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 10 aprile 2023) Stai per? Fai attenzione eche l’immobile non presenti qualcheche non ti è stato segnalatodi firmare l’acquisto: puoi andare incontro a pesanti multe epenali. Può capitare che si acquisti unache presenta degli abusi edilizi di vario genere che non sono stati segnalati nell’atto di vendita. In tal caso, la legge è molto chiara: sussistono sanzioni pecuniarie pesanti per i proprietari che, consci dell’, non provvedano immediatamente a porvi rimedio. A cosa va incontro chi compracon abusi edilizi – grantennistoscana.itVerande non condonate, metri quadri annessi all’immobile e tetti sporgenti sono solo alcuni degli abusi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : I dati grezzi del vaccino #Pfizer non disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Aifa Magrini era g… - GenoveffaPunto : RT @fratotolo2: I dati grezzi del vaccino #Pfizer non disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Aifa Magrini era grave com… - Rosella66829056 : RT @fratotolo2: I dati grezzi del vaccino #Pfizer non disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Aifa Magrini era grave com… - TommyBrain : RT @fratotolo2: I dati grezzi del vaccino #Pfizer non disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Aifa Magrini era grave com… - IacobellisT : RT @fratotolo2: I dati grezzi del vaccino #Pfizer non disponibili prima del dicembre 2024: per l’ex direttore di Aifa Magrini era grave com… -