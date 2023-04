Presidenziali Usa 2024, Biden: "Prevedo di ricandidarmi" (Di lunedì 10 aprile 2023) "Prevedo di candidarmi" nel 2024 ma "non sono ancora pronto ad annunciarlo". Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden nel corso di un evento alla Casa Bianca. Biden, classe 1942, a novembre 2023... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 aprile 2023) "di candidarmi" nelma "non sono ancora pronto ad annunciarlo". Lo ha affermato il presidente americano Joenel corso di un evento alla Casa Bianca., classe 1942, a novembre 2023...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... astrale66 : Joe Biden: prevedo di candidarmi nel 2024 alle presidenziali Usa .. MA VATTENE IN PENSIONE VECCHIO!! - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Prevedo di candidarmi” per le presidenziali del 2024 “ma non sono ancora pronto ad annunciarlo”… - MediasetTgcom24 : Joe Biden: prevedo di candidarmi nel 2024 alle presidenziali Usa #10aprile - LilliBeeSummers : @CarloLovotti @LaBombetta76 nooo ci sono le elezioni presidenziali usa. ricorda che questi sono ache Qanon e voterebbero Trump. - atestaltasempre : RT @LVDA_Acid: Se non ho letto male, Robert F. Kennedy è ufficialmente candidato alle prossime elezioni presidenziali USA del 2024 -