"Prego per l'amico presidente". Sorpresa al San Raffaele: chi spunta in corsia (Di lunedì 10 aprile 2023) Nel giorno di Pasqua anche Noelle, storica pasionaria di Silvio Berlusconi, è arrivata davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dove il leader di Forza Italia è ricoverato da mercoledì scorso. «L'amico presidente è un signore di una certa età però ha una fibra molto forte, ha dei bravissimi specialisti tra Ciceri e Zangrillo e penso che sia curato come tutti nel miglior modo possibile e spero che rimanga ancora tanti anni con noi. Prego il Padre eterno ogni giorno come per tutti gli ammalati», confida la fedelissima del Cavaliere dagli albori del partito azzurro. Noelle da mercoledì si aggira tra le corsie dell'ospedale, con un rosario tra le mani. Un messaggio per Berlusconi? «presidente, ci hai fatto stare male ma non è colpa tua. Però sai che con le preghiere Noelle è sempre con te.

Berlusconi, sorpresa in corsia. Spunta Noelle la pasionaria: 'Prego per Silvio'