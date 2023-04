Pozzi: "Il Napoli ha ammazzato il campionato, tra Leao e Kvara scelgo.." (Di lunedì 10 aprile 2023) Nicola Pozzi, allenatore ed ex calciatore di Napoli e Milan, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Le ultime due gare di Napoli e Milan dimostrano una forma non eccellente delle due squadre: la testa è già alla Champions? “Il Milan ha fatto tante rotazioni contro l’Empoli, sicuramente in funzione della sfida Champions. Gli azzurri, invece, giocavano su un campo complicato, contro una squadra che ha fatto bene contro tutte le big. Una trasferta, quella salentina, dunque complicata, anche se il Napoli è riuscito a portare a casa un risultato importante. L’impegno europeo sarà la partita dell’anno, sia per il Milan che per il Napoli. La mentalità dei partenopei è straordinaria, ed ha condotto ad uno Scudetto su cui credo non ci siano più dubbi. Il ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 10 aprile 2023) Nicola, allenatore ed ex calciatore die Milan, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Le ultime due gare die Milan dimostrano una forma non eccellente delle due squadre: la testa è già alla Champions? “Il Milan ha fatto tante rotazioni contro l’Empoli, sicuramente in funzione della sfida Champions. Gli azzurri, invece, giocavano su un campo complicato, contro una squadra che ha fatto bene contro tutte le big. Una trasferta, quella salentina, dunque complicata, anche se ilè riuscito a portare a casa un risultato importante. L’impegno europeo sarà la partita dell’anno, sia per il Milan che per il. La mentalità dei partenopei è straordinaria, ed ha condotto ad uno Scudetto su cui credo non ci siano più dubbi. Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Salvato95551627 : RT @napolimagazine: ON AIR - Pozzi: 'Spalletti ha dato mentalità al Napoli, Kvara o Leao? Tutta la vita il georgiano' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pozzi: 'Spalletti ha dato mentalità al Napoli, Kvara o Leao? Tutta la vita il georgiano' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Pozzi: 'Spalletti ha dato mentalità al Napoli, Kvara o Leao? Tutta la vita il georgiano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Pozzi: 'Spalletti ha dato mentalità al Napoli, Kvara o Leao? Tutta la vita il georgiano' - napolimagazine : ON AIR - Pozzi: 'Spalletti ha dato mentalità al Napoli, Kvara o Leao? Tutta la vita il georgiano' -