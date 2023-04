«Portate sempre con voi il caricatore». L’allarme dell’Fbi sulle stazioni pubbliche di ricarica: che cos’è il pericolo del “juice jacking” (Di lunedì 10 aprile 2023) Comode, comodissime. Talmente tanto da nascondere un pericolo per chi le utilizzi? Negli Usa cresce l’allerta sulle stazioni pubbliche di ricarica di smartphone e altri dispositivi. Secondo l’Fbi, i cyber-criminali hanno infatti ormai imparato ad approfittarne per infettare i device “ingenuamente” lasciati nei posti di ricarica pubblica con malware, ossia software di cui gli hacker sanno poi servirsi per entrare nei telefonini, tablet o computer, facendo incetta di dati sensibili. «Evitate di usare le stazioni di ricarica libera in aeroporti, hotel o centri commerciali», ha avvertito esplicitamente nei giorni scorsi uno degli account dell’Fbi, quello dell’ufficio regionale di Denver, illustrando il pericolo hacker e ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Comode, comodissime. Talmente tanto da nascondere unper chi le utilizzi? Negli Usa cresce l’allertadidi smartphone e altri dispositivi. Secondo l’Fbi, i cyber-criminali hanno infatti ormai imparato ad approfittarne per infettare i device “ingenuamente” lasciati nei posti dipubblica con malware, ossia software di cui gli hacker sanno poi servirsi per entrare nei telefonini, tablet o computer, facendo incetta di dati sensibili. «Evitate di usare ledilibera in aeroporti, hotel o centri commerciali», ha avvertito esplicitamente nei giorni scorsi uno degli account, quello dell’ufficio regionale di Denver, illustrando ilhacker e ...

