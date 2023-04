Polizia di Stato festeggia 171 anni, Mattarella: "È presidio di legalità e sicurezza" (Di lunedì 10 aprile 2023) In occasione del centosettantunesimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso "la gratitudine e l'apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini della Polizia di Stato impegnati, ogni giorno, a inverare e a incarnare i principi" della Costituzione, la quale quest'anno festeggia i 75 anni dalla sua entrata in vigore. Messaggio di auguri anche da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 aprile 2023) In occasione del centosettantunesimoversario della fondazione delladi, il presidente della Repubblica Sergioha espresso "la gratitudine e l'apprezzamento della Repubblica alle donne e agli uomini delladiimpegnati, ogni giorno, a inverare e a incarnare i principi" della Costituzione, la quale quest'annoi 75dalla sua entrata in vigore. Messaggio di auguri anche da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

