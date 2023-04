(Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr — Essere figli di uomini di potere di certo non è una colpa, ma come sosteneva Andreotti, «a pensare male si farà pure peccato, ma a volte… ci si azzecca»: e di certo è destinata a sollevare un vespaio dila nomina di Saverio Verini,di Walter, potentedel Pd e già portavoce di Walter Veltroni, alla direzione del Sistema Museale del Comune di. Bufera aper la nomina deldelPd Verini Secondo quanto riportato con dovizia di particolari dal quotidiano Libero, ildelPd,che è autentico plenipotenziario in Umbria, è risultato vincitore delpubblico indetto dal Comune di, a guida ...

Il sindaco Sisti, incurante delle, "Abbiamo voluto cambiare l'impostazione adottata in passato per valorizzare il patrimonio ...di arte moderna e del sistema museale comunale di. È ...L'avviso pubblico, aperto a gennaio 2023 e chiuso a febbraio, aveva infatti suscitato delledi natura politica, e la nomina non è stata da meno: sono stati proprio i canali social dei ...Di 'fosco' qui non c'è nulla, non certo l'operato di Assessori e Presidente che comunque si prodigano nel solo ed unico interesse della città, ma forse di chi preferisce alimentaree "...

Polemiche a Spoleto, il figlio del senatore Pd vince un bando. Indovinate qual è la giunta Il Primato Nazionale

